Dolar, Trump’ın Avrupa'ya Grönland tarifeleri kararıyla baskılanıyor

Euro, bu sabah ABD doları karşısında 1,1638 seviyesine kadar yükseldi ve şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 1,16344 seviyesinde.

GBP/USD de yüzde 0,14 artışla 1,3399 seviyesinden işlem görürken, USDCHF ise yüzode 0,6 düşüşle 0,7981'e geriledi.

Dolar endeksi DXY, 99,057 seviyesine kadar gerilemenin ardından yüzde 0,28 düyşüşle 99,114 seviyesinde.

Credit Agricole CIB Kıdemli Stratejisti David Forrester, tarife tehditlerinin "Amerika’dan çıkış" işlemlerini yeniden canlandırdığını belirterek, Trump’ın tarifeleri bir müzakere aracı olarak kullanabileceğini ve bunun dolara sınırlı destek sağlayabileceğini ifade etti. Forrester’a göre, artan jeopolitik riskler 2026’da euro için önemli bir baskı unsuru olacak.

Pepperstone Araştırma Direktörü Chris Weston ise ABD varlıklarının artık daha yüksek bir siyasi risk primi taşıdığını, bunun yabancı yatırımcıları ABD pozisyonlarını azaltmaya itebileceğini söyledi.

Westpac FX Stratejisi Başkanı Richard Franulovich, Grönland merkezli risklerin dolarizasyon karşıtı tartışmaları yeniden gündeme getirdiğini vurguladı.

StoneX’ten Mingze Wu, doların zayıflamasının ABD’nin yeniden içe kapanmacı bir çizgiye yönelmesiyle uyumlu olduğunu, ancak piyasanın tarifelere karşı giderek duyarsızlaştığını belirtti.

Asset Management One’dan Hikaru Tanaka ise Avrupa tahvillerinin, zayıflayan enflasyon göstergeleri ve ABD-Avrupa gerilimi nedeniyle daha cazip hale geldiğini ifade etti.