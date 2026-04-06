Dolar, Trump’ın basın toplantısı öncesi değer kaybediyor

Trump, Hürmüz Boğazı yarın akşam açılmazsa İran’ın enerji santrallerini ve köprülerini vurmakla tehdit etmişti. Ancak barış görüşmelerine dair haberler, enerji piyasalarındaki tedirginliği bir miktar hafifletti.

Buna karşın petrol vadeli işlemleri hafif artış gösteriyor, ABD hisse senedi endeksleri ise açılışta karışık seyrediyor. WSJ Dolar Endeksi %0,3 düşerken, dolar euro karşısında %0,4, yen karşısında ise %0,1 değer kaybetti.