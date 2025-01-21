Dolar, Trump’ın konuşmasıyla değer kaybetti

Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın açılış konuşmasında ticaret tarifelerinin derhal uygulanmasını öngörmemesi nedeniyle kur sepeti karşısında değer kaybetti.

Varlık yönetim şirketi Schroders, “ABD doları, ticaret politikası ABD yönetimi tarafından onaylanmadan önce bazı dalgalanmalar görebilir” dedi.

2024 yılının sonunda, birden fazla faktör bir araya gelerek doları yükseltti. Schroders, “Bu faktörler, ABD'de diğer büyük merkez bankalarına göre daha yüksek faiz oranları beklentilerinin yanı sıra diğer bölgelere kıyasla daha yüksek ABD büyümesini içeriyordu” dedi.

“Dolar zayıfladı, ancak iyi günler henüz sona ermedi”

Pepperstone'dan Michael Brow, ABD dolarının Avrupa ticaretinde zayıfladığını ancak iyi günlerinin henüz bitmediğini söyledi.

Brow, “Dolar boğa vakasına olan inancımı koruyorum. 'ABD istisnacılığı' söylemi güçlü kalmaya devam ediyor. Dolar ayrıca, ABD Merkez Bankası'nın diğer büyük merkez bankalarına kıyasla faiz oranlarını düşürme olasılığının daha düşük olması nedeniyle de desteklenmeye devam edecektir" dedi.

Brown, zayıflık dönemlerinin yatırımcılara dolar satın alma fırsatı verdiğini de savundu.

DXY dolar endeksi yüzde 0,8 düşüşle 108,499 seviyesine geriledi.