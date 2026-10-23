Dolar üç haftanın dibinde! Yen zirveye çıktı

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ABD dolar endeksi, yatırımcıların güvenli liman arayışıyla ABD Hazine tahvillerine yönelmesi ve tahvil getirilerinin gerilemesiyle cuma günü düşük seviyelerde kaldı.

Perşembe günü 101,44'e gerileyerek ay başından bu yana en düşük seviyesini gören dolar endeksi, cuma günü 101,52 seviyesinde işlem gördü. Böylece endeks, son üç haftanın dip seviyelerine yakın seyrini sürdürdü.

Yen dolar karşısında bir ayın zirvesinde

Japon yeni, artan riskten kaçınma eğilimi ve ABD tahvil getirilerindeki düşüşün etkisiyle başlıca para birimleri arasında öne çıktı.

Dolar karşısında yüzde 0,3 değer kazanan yen, 156,28 seviyesine yükselerek bir ayı aşkın sürenin en güçlü seviyesine ulaştı. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 1 değer kazanan Japon yeninin, eylül başından bu yana en güçlü haftalık performansını kaydetmesi bekleniyor.

Diğer para birimlerinde de dolar karşısında yükseliş görüldü. Kanada doları yüzde 0,1 değer kazanarak 1,40 seviyesinin üzerine çıktı ve bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İsviçre frangı ise 0,8199 seviyesinde işlem görerek son bir ayın zirvesine yakın seyretti.

Brent petrol 114 doların üzerine çıktı

Suudi Arabistan'daki Husi saldırılarının enerji arzında yeni aksamalara yol açabileceği endişesi, petrol fiyatlarını yukarı taşıdı.

Brent petrol vadeli işlemleri varil başına 114 doların üzerine çıkarak önceki seansta kaydedilen yaklaşık yüzde 4'lük yükselişin ardından kazanımlarını sürdürdü. Petrol fiyatlarının yüksek seviyelerde kalması, küresel enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin endişeleri de gündemde tuttu.

Buna karşın döviz piyasalarında ekonomik büyümeye yönelik kaygılar, enflasyon endişelerinin önüne geçti. Yapay zekâ yatırımlarındaki hızlı artışın sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretleri de küresel piyasalardaki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer aldı.

ABD tahvil getirileri bir ayın en düşük seviyesinde

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi, hisse senedi piyasalarında yaşanan düşüş ve güvenli liman talebinin etkisiyle bir ayın en düşük seviyesi olan yüzde 4,953'e yakın seyretti.

Yatırımcıların devlet tahvillerine yönelmesi, tahvil fiyatlarını desteklerken getiriler üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

ING analistleri ise tahvil getirilerinin yüzde 5'in altında kalıcı olup olmayacağının belirsizliğini koruduğuna dikkat çekti. Analistler, enflasyon, bütçe açığı ve yapay zekâ yatırımlarındaki gelişmeleri dikkate alarak 10 yıllık tahvil getirisinin ilerleyen dönemde yeniden yüzde 5'in üzerine çıkabileceğini öngördü.

Fed'in faiz artırımı baskısı azalıyor

Analistler, küresel piyasalarda riskten kaçınma eğiliminin güçlenmesinin Fed'in gelecek haftaki toplantısında faiz artırması yönündeki baskıyı azalttığını değerlendirdi.

Bununla birlikte ING analistleri, mevcut koşullarda uzun vadeli tahvillere yatırım yapma konusunda temkinli olduklarını belirtti. Enflasyon görünümü, kamu maliyesine ilişkin endişeler ve yapay zekâ yatırımlarının geleceği, tahvil piyasasının yönünü belirleyecek başlıca faktörler arasında gösterildi.