Dolar, Ukrayna-Rusya görüşmeleri ışığında yatay

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ABD Başkanı Trump ile Washington'da gerçekleştirdiği görüşmelerin olumlu geçtiği ve Zelenskiy'nin Putin ile ikili görüşmeye hazır olduğu belirtildi.

Zelenskiy, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve güvenlik garantileri de dahil olmak üzere hassas konuları ele aldığını ifade etti.

Ancak Commerzbank'tan Volkmar Baur, yayımladığı bir notta, Ukrayna'da bir ateşkes veya barışa yönelik gerçek bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğinin henüz belirsiz olduğunu vurguladı. Baur, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taleplerinden sapmaya isteksiz olması ve ABD Başkanı Trump'ın ilgisini kaybetmesi nedeniyle döviz piyasasının bu gelişmelere kayıtsız kaldığını ve büyük ölçüde değişmeden kaldığını belirtti.

Bu ortamda DXY dolar endeksi 98,124 seviyesinde yatay işlem gördü.