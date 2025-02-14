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Dolar ve Euro yeni zirvelerini test etti

Dolar ve Euro, Türk Lirası karşısında değer kazandı. Kurlarda yeni zirveler görüldü.

Haber Merkezi
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Dolar ve Euro yeni zirvelerini test etti
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Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından sabah saatlerinde 36,2010 seviyesinden işlem gördü.

Gün ortasında 36,22 seviyesinde işlem gören dolar/TL 36,2230 seviyesine çıkarak zirve tazeledi.

Euro/TL de 38,0215 seviyesinin üzerine çıkarak yeni zirve seviyesini gördü.

Dün yatay seyreden dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen altında 36,0964'ten tamamlamıştı.

Dolar endeksi güne başlarken 107,1 seviyesinden karşılık bulurken, gün içinde 106,63 seviyesine geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife açıklamalarına karşın tarifeler konusunda müzakere yolunu kapatmaması varlık fiyatları üzerinde etkili oluyor. Yurt içinde sakin olan verilere karşın gerek yurt dışında gerek de yurt içinde gündemdeki hareketlilik TL varlık fiyatlamalarını etkiliyor.

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