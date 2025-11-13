Dolar verilerin zayıf gelebileceği endişesiyle geriledi

ABD hükümetinin rekor uzunluktaki kapanmasının sona ermesiyle birlikte dolar, yatırımcıların zayıf ekonomik veriler ihtimaline karşı temkinli davranması sonucu değer kaybetti.

Temsilciler Meclisi’nin harcama paketini onaylamasının ardından Başkan Trump yasayı imzalayarak hükümetin yeniden açılmasını sağladı. Bu gelişme, resmi verilerin yeniden yayımlanmasının önünü açarken, yayımlanma takvimi henüz netlik kazanmadı.

Danske Bank’tan Kristoffer Kjaer Lomholt’a göre, aralık ayındaki Fed toplantısına kadar üç istihdam raporu ve iki enflasyon verisi açıklanabilir.

Danske Bank, ABD verilerinin dirençli çıkması halinde Fed’in aralık ayında faiz indirimi yapmaktan kaçınabileceğini öngörerek doların yeniden yükselebileceğini tahmin ediyor.

DXY dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 99,323 seviyesine geriledi.