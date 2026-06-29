Dolar, yaklaşık bir yılın en iyi aylık performansına hazırlanıyor

ABD doları, pazartesi günü savunmada kalmasına rağmen Orta Doğu'daki gerilimler ve Federal Reserve'ün (Fed) faiz politikasına dair beklentileri şekillendirecek istihdam verileri öncesinde, yaklaşık bir yılın en büyük aylık kazancını elde etmeye hazırlanıyor.

Dolar endeksi, haziran ayında yüzde 2,5'lik bir artış yolunda ilerliyor ve bu, geçen yılın temmuz ayından bu yana kaydedilen en büyük aylık yükselişi temsil ediyor.

ABD ve İran arasındaki karşılıklı saldırıların ardından sağlanan geçici ateşkes yatırımcıları tedirgin etmeye devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın yavaşlaması petrol fiyatlarını yukarı itiyor ve güvenli liman arayışıyla dolara olan talebi destekliyor.

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranlarına odaklanmış durumda; bu verilerin iş gücü piyasasının gücü ve Fed'in politikasına dair yeni ipuçları vermesi bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu hafta düzenlenecek yıllık forumu yakından izleniyor. Pazartesi günü ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açılışını yapacağı forumda, çarşamba günü Fed Başkanı Warsh'ın da yer alacağı politika panelinin, yeni Fed başkanının duruşuna dair daha net sinyaller vermesi bekleniyor.