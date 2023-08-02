Dolar, yeni zirvesini test etti

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar kuru, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda yeni zirvesi olan 27,40 TL'yi test etti. Kur, daha sonra 27 TL'nin altına gerilerken, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,11 yükselişle 26,9646 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,96 TL seviyesinde hareket etmişti.

Euro da sığ piyasada en yüksek 30,2680 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,14 artışla 29,6489 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,4510 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,10 oranında kayıpla 102,21 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0990 seviyelerinde hareket ediyor.