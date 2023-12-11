Dolar yeniden 29 TL'yi test etti: Dolar kaç lira? 11 Aralık güncel dolar fiyatları

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 28,9745 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 28,9662 TL'den başladı. Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 29,0157 TL'ye kadar yükselen kur, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,02 düşüşle 28,9641 TL'de işlem gördü.

Euro fiyatları da sığ piyasada en yüksek 31,3600 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,01 kayıpla 31,2167 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 36,3528 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,02 oranında yükselişle 104,03 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0768 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 25,64 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 38,44 seviyesinde bulunuyor.