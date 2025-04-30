Dolar, yeniden düşme riski altında mı?

Swissquote Bank analisti İpek Özkardeskaya, doların bu hafta Başkan Trump'ın gümrük vergilerini geri çekeceğine dair işaretlerle biraz toparlandığını, ancak para biriminin yeniden düşme riski altında olduğunu söyledi.

Özkardeskaya, ABD ekonomisinin, keskin bir şekilde kötüleşen büyüme ve yükselen enflasyon beklentileriyle İngiltere ve Euro Bölgesi'ne kıyasla daha kötü bir durumda olduğunu belirtti.

Trump Salı günü otomotiv tarifelerinin etkisini yumuşatmaya yönelik planlarını açıkladı. Ticaret Bakanı Howard Lutnick de CNBC'ye yaptığı açıklamada ABD'nin adı açıklanmayan bir ülkeyle ilk ticaret anlaşmasına vardığını söyledi. Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD'nin Hindistan, Güney Kore ve Japonya ile ticaret anlaşmaları konusunda ilerleme kaydettiğini söyledi.

DXY dolar endeksi %0,1 artışla 99,3020 seviyesine yükseldi.