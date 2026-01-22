Dolar zayıflamayı sürdürebilir

Candriam’dan analist Nicolas Jullien'e göre, dolar, ABD’de politika güvenilirliğine ilişkin endişeler ve Fed'in daha agresif faiz indirimlerine gidebileceği riski nedeniyle zayıflamayı sürdürebilir

Jullien, yayımladığı notta, ABD ekonomisinde büyüme güçlü kalsa bile politika güvenilirliği ve yönetişim anlatılarının dolar üzerinde dönemsel baskı yaratabileceğini belirtti.

Jullien’a göre, aşırı politika gevşemesinin olasılık dahilinde olduğu bir ortamda doların yükseliş potansiyeli de sınırlı kalıyor. Enflasyonun seyrine ilişkin belirsizlikler ile kısa ve uzun vadeli ABD Hazine tahvilleri arasındaki getiri farkının genişleme riski, dolar açısından olumsuz bir bileşim oluşturuyor.