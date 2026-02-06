Dolar, zirvenin ardından yatay hareket ediyor

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre aralık ayında iş ilanları beş yılın en düşük seviyesine geriledi. Ancak piyasaların odağı, hükümetin kısmi kapanması nedeniyle ertelenen tarım dışı istihdam verilerinin çarşamba günü açıklanmasına çevrilmiş durumda.

Piyasalarda doların gücünü destekleyen bir diğer unsur, Başkan Donald Trump’ın Kevin Warsh’ı Fed başkanlığına aday göstermesi oldu. Yatırımcılar Warsh’ın sıkı para politikası yanlısı tutum sergileyeceğini ve merkez bankası bağımsızlığını koruyacağını öngörüyor.

Piyasalar haziran ayına kadar yeni bir faiz indirimi fiyatlamıyor. DXY dolar endeksi 97,819 seviyesinde yatay işlem görüyor.