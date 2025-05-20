Dolarda değer kaybı sürebilir: Moody’s indirimi gelişmekte olan para birimlerine yaradı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ABD’nin devlet tahvillerinin kredi notunu düşürdü. Not kaybı sonrasında dolar değer kaybetti. Gelişmekte olan ülke para birimlerini izleyen MSCI endeksinde yükseliş görüldü.

Not düşüşüyle yatırımcılar ABD varlıklarından nakit çıkartırken, Euro da güçlendi.

Wells Fargo Ekonomisti Brendan McKenna, “Belirsizlik ve şimdi de ABD’nin not indirimi ile birlikte, ABD varlıklarından kaçış hala devam ediyor” derken, Deutsche Bank Küresel Döviz Stratejisi Başkanı George Saravelos, ABD hükümetinin mali kriz veya ekonominin resesyona girmesi halinde dolarda değer kaybetme riskinin olduğunu belirtti. Saravelos, yayımladığı notta, Stephen Jen’in yıllar önce ortaya attığı “dolar gülümsemesi” kavramıyla “Doların mali açıdan yüzünü asması, durumu en iyi anlatan ifade” dedi. Yaklaşan bütçe müzakerelerinin doların bu “yüz ifadesinin” neresinde yer alacağını belirleyeceğini ifade eden Saravelos, “Bir uçta aşırı gevşek bir maliye politikası var. Bu, ABD tahvillerinde ve dolarında bir düşüşe yol açar — bu sabah bir kez daha tanık olduğumuz gibi” yorumunu yaptı. “Diğer uçta ise çok hızlı bir şekilde sıkılaşan, bütçe açığını keskin bir şekilde kapatan, ancak ABD’yi resesyona ve Fed’in derin bir gevşeme döngüsüne sokan bir maliye politikası yer alıyor” diyen Saravelos, “Ortada ise, dolar için daha elverişli olan yumuşak bir iniş yer alıyor” dedi.

Bu yılki ticaret savaşından önce, piyasalar güçlü büyüme veya derin durgunluk dönemlerinde doların değer kazandığı “dolar gülümsemesi” teorisini takip etme eğilimindeydi.

Dolar gülümsemesi

Dolar gülümsemesi, ekonomide farklı koşullarda, ABD dolarının (USD) değer değişimine yönelik gülümseme şeklinde bir eğri oluşturan bir dönemi ifade eder.

Küresel büyümenin güçlü olduğu dönemlerde -gülümsemenin ortasında- doların diğer para birimlerinin gerisinde kalma eğiliminde olduğunu, ABD ekonomisinin daha iyi performans gösterdiği zamanlarda veya küresel bir durgunluk sırasındaki oynaklığını ifade eder.