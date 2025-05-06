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Dolarda istikrarlı seyir: Fed'in faiz kararı bekleniyor

Yatırımcılar ABD'deki son gümrük vergisi gelişmelerini değerlendirirken ve Fed'in bir sonraki faiz kararını beklerken dolar istikrarlı bir seyir izliyor.

Haber Merkezi
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Dolarda istikrarlı seyir: Fed'in faiz kararı bekleniyor
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Başkan Trump Pazar günü tüm yabancı filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı. Pepperstone stratejisti Michael Brown bir notunda, bunun daha önce mallarla sınırlı olan ancak hizmetleri de kapsayacak şekilde genişliyor gibi görünen “ticaret destanında kayda değer bir tırmanışı” temsil ettiğini söyledi.

Bu arada, Fed'in Çarşamba günkü toplantıda ekonomik görünüme yönelik artan riskleri vurgulayacağını belirten Brown, eyrıca, Fed'in “bekle ve gör” yaklaşımını yinelerken, maksimum istihdam ve istikrarlı fiyatlar şeklindeki ikili görevinin çatışmaya girme olasılığının arttığına da dikkat çekebileceğini vurguladı. DXY dolar endeksi 99,8040 seviyesinde yatay seyrediyor.

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