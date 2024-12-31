Dolarda kar realizasyonları baskın geldi

Dolar, yatırımcıların yıl sonunda portföylerini ayarlaması ve ABD para biriminin 2024 yılı boyunca, özellikle de Donald Trump'ın Kasım ayı başındaki seçim zaferinden bu yana elde ettiği olağanüstü kazançların ardından kar elde etmesiyle düşüyor.

Jefferies analisti Brad Bechtel, doların 2024'ün son günlerinde hafif bir satış baskısı altına girdiğini söyledi. Yine de DXY dolar endeksi, güçlü ABD ekonomisinin desteğiyle 2024 yılı boyunca yüzde 6,5 değer kazandı.

Yatırımcılar artık Fed'in faiz oranlarını yılın başında öngörülenden çok daha az düşüreceğini bekliyor. ABD ekonomisinin diğer büyük ekonomilere kıyasla güçlü kalmaya devam etmesi para birimini 2025 yılında daha da yükseltebilir. DXY dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 107,940 seviyesine geriledi.