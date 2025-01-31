Dolarda toparlanma
ABD doları, Trump'ın Kanada ve Meksika'ya karşı atacağı adımlar öncesi toparlanıyor.
Dolar, zayıf ABD gayrisafi yurtiçi hasıla verilerinin etkisiyle yaşanan düşüşün ardından bir miktar toparlanarak döviz sepeti karşısında yükselişe geçti.
Piyasalar, Başkan Trump'ın özellikle Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük tarifelerine ilişkin olası açıklamaları öncesinde temkinli davranıyorlanr ve ABD doları bir miktar güvenli liman talebi çekiyor.
Danske Bank analistleri, “Trump yönetiminden gümrük tarifelerine ilişkin haberler ön plana çıkmaya devam ediyor” değerlendirmesini yaptılar.
Bugün piyasalarda gözler TSİ 1630'da açıklanacak olan ABD Aralık ayı PCE enflasyon verileri ve dördüncü çeyrek ABD istihdam maliyet endeksinde olacak.
DXY Dolar endeksi 107,500 seviyesine kadar düştükten sonra %0,2 artışla 108,011 seviyesine yükseldi.