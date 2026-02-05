"Dolarda yaşanan zayıflık gelişen piyasa tahvillerine destek oldu"

Analiste göre yüksek ABD hisse senedi değerlemeleri, yatırımcıların ABD varlıklarında yoğunlaşması ve çeşitlenme eğilimi ile Fed’in faiz indirim döngüsü dolar üzerinde baskı yaratıyor. Kettle, "Tarihsel olarak doların zayıf olduğu dönemler gelişen piyasalara daha güçlü sermaye girişleriyle örtüşmüştür," ifadelerini kullandı.

ABD dolar endeksi (DXY) Ocak sonunda son dört yılın en düşük seviyesi olan 95,551’e geriledi. Endeks daha sonra toparlanarak son işlemlerde 97,807 seviyesinde seyretti.