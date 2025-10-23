Dolarda yön için gözler enflasyon ve Fed kararında!

LMAX Group Döviz ve Kripto Para Stratejisti Joel Kruger, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verisi ve önümüzdeki hafta Fed ile diğer büyük merkez bankalarının politika kararlarının, doların gelecekteki yönü için kilit önemde olduğunu belirtti.

Kruger, 29 Ekim'deki Fed toplantısı öncesinde geciken eylül ayı enflasyon verilerinin kritik olacağını, piyasaların bu toplantıda 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklediğini ifade etti.

Kruger, "BOJ, Avrupa Merkez Bankası, Kanada MB ve RBA dahil olmak üzere küresel merkez bankalarının politika kararları, faiz farklılıkları yoluyla doların gücünü etkileyebileceğinden yakından takip ediliyor" dedi.

Kruger, ABD-Çin tansiyonlarının da Güney Kore'deki APEC zirvesi öncesinde dalgalanmaya katkıda bulunabileceğini, ancak geçici bir ateşkesin muhtemel olduğunu söyledi.

BBH analistleri ise Fed'in yıl sonuna doğru daha ılımlı bir tutum benimsemesi ve bunun doları zayıflatmasını bekliyor.

WSJ Dolar Endeksi hafifçe yükselirken, dolar yen karşısında yüzde 0,5 güçlendi ve Euro karşısında sabit kaldı.