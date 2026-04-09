Dolarda yönü veri ve jeopolitik risk belirleyecek

Monex Europe analistlerine göre ABD-İran ateşkesinin bozulması veya yaklaşan verilerin ABD enflasyonunda keskin bir artış göstermesi halinde dolar yeniden güç kazanabilir. Çarşamba günü yayımlanan Fed toplantı tutanakları, politika yapıcıların savaş kaynaklı enerji fiyat şokunun enflasyonu yukarı itmesini beklediğini ve fiyat baskıları sürerse faiz artırımlarına açık olduklarını ortaya koydu.

Analistler, ABD'de cuma günü açıklanacak enflasyon verilerinin kritik olduğunu vurguladı. “Başlık enflasyonun, yükselen yakıt ve emtia maliyetlerinin etkisiyle artmasını bekliyoruz, ancak çekirdek TÜFE daha kontrollü kalabilir” değerlendirmesi yapıldı.

Güçlü bir enflasyon verisi veya ateşkesin bozulması, güvenli liman talebini yeniden canlandırarak doların son dönemdeki düşüşünü tersine çevirebilir.

ABD'de cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon rakamını aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 3.3 olmasını bekliyorlar. Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 0,3 ve yıllık enflasyon yüzde 2,4 olmuştu.

Çekirdek enflasyonun ise Mart'ta aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 2,7 seviyesinde gerçekleştiği tahmin ediliyor. Şubat ayında çekirdek fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,5 artmıştı.

DXY dolar endeksi bugün yüzde 0,1 düşüşle 99,016 seviyesine geriledi.