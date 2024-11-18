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Dolarda yükseliş beklentisi

Goldman Sachs, ABD dolarının Asya para birimleri karşısında güçlenmesini bekliyor.

Haber Merkezi
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Dolarda yükseliş beklentisi
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Goldman Sachs'ın ekonomi araştırma bölümünden beş ekonomist, ABD dolarının 2025 yılında Asya para birimleri karşısında daha da güçleneceğini öngördüler.

Asya para birimleri karşısında dolardaki “en keskin” yükselişin “gümrük vergisi riskleri, ABD'nin istisnacılığının devam etmesi ve ABD doları ile düşük getirili Asya piyasaları arasında hala pozitif olan kur farkları nedeniyle önden yüklemeli” olması bekleniyor.

ABD'nin gümrük vergilerinin yükünü muhtemelen Çin çekecek ve Çin ithalatına uygulanan efektif gümrük vergisi oranındaki %20'lik bir artış Çin'in GSYH büyümesini 0,7 puan aşağı çekebilir. Bu senaryo altında dolar/yuan’ın 7,4000-7,5000 seviyelerine doğru yükselebileceğini de ekliyorlar.

Dolar/yuan yüzde 0,1 artışla 7,2367 seviyesinde bulunuyor.

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