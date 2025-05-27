Dolarda zayıflama beklentisi sürüyor

ING'den Francesco Pesole, doların tarife belirsizliğinin yükünü taşıdığını ve ABD verileri ikna edici bir iyileşme göstermedikçe daha fazla düşme riski taşıdığını öne sürdü.

Başkan Trump'ın AB ithalatına yönelik yüzde 50 gümrük vergisini 5 Haziran'dan 9 Temmuz'a ertelemesi, pazartesi günü 98,694 ile son bir ayın en düşük seviyesine gerileyen dolara yardımcı olmadı.

Pesole, doların güvenli bir liman gibi de davranmadığını belirterek, "Şimdilik dolar için en iyi umut, gelen verilerin resesyon endişelerini yatıştırması” dedi.

Yatırımcılar kamu maliyesinin sürdürülebilirliğine ve öngörülemeyen politikaları hesaba katmaya odaklanmış durumda.

Dolar endeksi (DXY) yüzde 0,2 artışla 99,354'e yükseldi. Ancak Pesole, 98'in altına düşmenin 100'e yükselmekten daha olası olduğunu söyledi.