Dolardaki zayıflama sürdürülebilir olmayabilir

ING'nin Küresel Piyasalar, Birleşik Krallık ve Orta Doğu Avrupa Bölge Araştırma Başkanı Chris Turner, Japon Yen'indeki güçlenmenin, olası ABD-Japonya ortak müdahaleleriyle dolarda yaşanan zayıflamanın büyük olasılıkla sürdürülemeyeceğini belirtti. Turner, doların temel hikayesinin bozulmadığını ve çarşamba günkü Fed politika kararının para birimine destek sağlayabileceğini ifade etti.

ING, Fed'in faiz oranlarını değiştirmeden bırakmasını ve gelecekteki faiz indirimleri konusunda temkinli bir dil kullanmasını bekliyor. Turner, "Dolar satışlarının bu şekilde devam etmesi için muhtemelen bazı zayıf yerel ABD haberlerini görmemiz gerekecek" dedi. Fed toplantısının dışında, bu durumun haftanın ilerleyen günlerinde açıklanacak ABD büyük teknoloji şirketleri kazançlarına yönelik incelemeyi artıracağını ekledi.

Dolar endeksi (DXY), gece dört aylık dip seviyesi olan 96,949'u gördükten sonra %0,5 düşüşle 97,116 seviyesine geriledi.