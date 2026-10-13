Doları uçuran 3 gelişme! Endeks 18 ayın zirvesine çıktı

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ABD dolarının euro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi, küresel piyasalardaki belirsizliklerin etkisiyle güçlü seyrini sürdürüyor. Enerji arzına ilişkin endişeler ve Fed'in para politikasında yeniden sıkılaşmaya gidebileceği beklentisi, dolara olan talebi destekleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Orta Doğu'daki gerilim petrol fiyatlarını yükseltiyor

Orta Doğu'da tırmanan gerilim, küresel enerji arzına yönelik endişeleri artırıyor. Yemen'de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırması ve petrol tankerlerinin hedef alınması, piyasalardaki arz risklerini derinleştiriyor.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyonu yeniden hızlandırabileceği endişesi de gündemdeki yerini koruyor. Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatının 105 dolar seviyesini görmesi, enerji maliyetleri üzerinden enflasyon baskısının sürebileceği beklentilerini güçlendirdi.

Bu gelişmeler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentileri de etkiliyor. Piyasalarda, Fed'in bu ay faiz artışına ara verse bile aralık ayında yeniden faiz artırabileceği ihtimali değerlendiriliyor.

Fed yetkililerinden sıkı para politikası mesajı

Fed yetkililerinin açıklamaları, para politikasında sıkı duruşun devam edebileceği beklentilerini destekliyor.

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesini sağlamak için kısıtlayıcı bir para politikası izlenmesinin uygun olacağını ifade etti.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller da geçen hafta İstanbul Ekonomi Forumu'nda yaptığı değerlendirmede, aralık ayında politika faizinin artırılabileceğine yönelik mesaj verdi.

Enflasyonun enerji fiyatları üzerinden yeniden baskı altında kalabileceği endişesi, Fed'in faiz indirimleri yerine yeni bir faiz artışını gündeme alabileceği beklentilerini canlı tutuyor. Faizlerin yüksek kalması ihtimali ise doların diğer para birimleri karşısındaki cazibesini artırıyor.

Euro 17 ayın en düşük seviyesine geriledi

Dolar endeksindeki yükselişi destekleyen bir diğer unsur da eurodaki zayıflama oldu.

Fransa'da devam eden mali endişeler, ülke varlıkları üzerindeki baskıyı artırırken risklerin diğer Avrupa ülkelerine yayılabileceğine ilişkin kaygılar da euroyu olumsuz etkiliyor.

Euro/dolar paritesi 1,11 seviyesine gerileyerek yaklaşık 17 ayın en düşük düzeyini gördü. Eurodaki değer kaybı, dolar endeksinde önemli ağırlığa sahip olan ortak para biriminin endeks üzerindeki aşağı yönlü etkisini azaltırken doların güçlenmesine katkı sağlıyor.

ABD tahvil faizleri doları destekliyor

ABD'de tahvil faizlerinin yüksek seviyelerde kalması da doların küresel piyasalardaki gücünü destekleyen faktörler arasında bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5'in üzerinde seyretmesi, ABD varlıklarının diğer ülkelerdeki alternatiflere kıyasla getiri avantajını artırıyor. Bu durum, yatırımcıların dolara ve dolar cinsinden varlıklara yönelmesini teşvik edebiliyor.

Dolar endeksinde gözler kritik seviyelerde

Jeopolitik riskler, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler ve eurodaki zayıflamanın etkisiyle dolar endeksi 102,6 seviyesine yükselerek Nisan 2025'ten bu yana en yüksek düzeyini gördü.

Saat 11.40 itibarıyla 102,3 seviyesinde bulunan endeks, Nisan 2025'te 103,02 seviyesine kadar yükselmişti.

Piyasalarda, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi, Fed yetkililerinden gelecek mesajlar ve eurodaki hareketlerin dolar endeksinin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.