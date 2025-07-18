Doların düşüş eğilimini sürdürmesi bekleniyor

Julius Baer ekonomisti David A. Meier, doların Eylül 2022'deki zirvesinden bu yana yaklaşık %15 değer kaybettiğini, ABD'nin son dönemdeki politikalarının doların değerini daha da zorladığını ve ayı piyasasını genişlettiğini söyledi.

"ABD riskten kaçınma eğiliminin kaynağı olduğunda para birimi zayıflama eğiliminde olduğundan, doların güvenli liman karakterine meydan okunup okunmayacağı konusunda jüri hala belirsiz" diyen Heier, volatiliteyi tetikleyen daha fazla kötü haber olasılığı yüksek olmaya devam ederken, düzensiz politika yapımının gerilemesi halinde, bunun dolara olan güveni yeniden tesis edeceğini ve olumlu bir risk senaryosu oluşturacağını da sözlerine ekledi.