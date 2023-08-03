Doların yeni zirvesi 27,44 TL

İSTANBUL / EKONOMİ

Dolar, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte Asya piyasalarında 27,44 TL'ye kadar yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti. Kur, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,17 yükselişle 26,9666 TL'de işlem gördü. Dolar/TL, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 26,96 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay başlamıştı.

Euro da gün içerisinde en yüksek 29,9950 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,23 artışla 29,5386 TL seviyesinde bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 34,3131 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,08 oranında yükselişle 102,64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0936 seviyelerinde hareket ediyor.