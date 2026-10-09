Doların yönü değişti: Fed için kritik ay belli oldu

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Dolar endeksi 102 seviyesine geriledi

Dolar endeksi, cuma günü 102 civarına gerileyerek önceki seansta yaşadığı kayıpları artırdı. Düşüşte, 30 yıllık ABD Hazine tahvili ihalesinin ardından tahvil getirilerinde görülen gerileme etkili oldu.

İhalenin olumlu karşılanması, piyasalardaki son satışlara rağmen yatırımcıların uzun vadeli ABD devlet tahvillerine talep göstermeye devam ettiğine işaret etti. Tahvil getirilerindeki düşüş de dolar üzerindeki baskıyı artırdı.

Euro ise üst üste beşinci haftayı kayıpla kapatmaya hazırlanırken, para birimindeki satış baskısının hafiflediği değerlendirildi.

Euro'daki düşüş ivmesi yavaşlıyor

Brisbane merkezli StoneX'in kıdemli analisti Matt Simpson, piyasalardaki son hareketlerin sert ve zorlayıcı olduğunu belirtti. Euro'da bir yıl içinde yalnızca iki veya üç büyük fiyat hareketi görüldüğünü ifade eden Simpson, son düşüşün de bu hareketlerden biri olduğunu söyledi.

Simpson, Euro'daki aşağı yönlü ivmenin zayıflamaya başladığına dikkat çekerek fiyatların düşük seviyelerinde temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme doları etkiledi

Doların seyrinde etkili olan bir diğer gelişme ise petrol fiyatlarındaki düşüş oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Washington yönetiminin İran ile “verimli görüşmeler” yürüttüğünü açıklaması ve ara seçimlerden önce İran'a saldırı düzenlemekten kaçınacağını belirtmesi, petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Yatırımcılar, Orta Doğu'daki gelişmelerin enerji fiyatları ve küresel piyasalar üzerindeki etkilerini yakından takip ediyor. Petrol fiyatlarındaki gerileme, enflasyon ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentiler açısından da önem taşıyor.

Fed'in ekim kararı için beklenti netleşiyor

Piyasalar, Fed'in ekim ayındaki toplantısında faiz oranlarını sabit tutma olasılığını yüzde 82 olarak fiyatlıyor. Aralık ayında ise faiz artırımı ihtimali yüzde 81 seviyesinde bulunuyor.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, perşembe günü yaptığı açıklamada, enflasyonu merkez bankasının yüzde 2'lik hedefine döndürmek için ilave faiz artışlarının muhtemelen gerekli olacağını söyledi.

Waller, politika yapıcıların faiz artışlarının hızını belirlerken esnek davranabileceğini de ifade etti. Bu açıklama, Fed'in ekim toplantısında faizleri sabit tutabileceği ihtimalini açık bırakırken, yılın son toplantısında yeni bir faiz artışı yapılabileceği beklentisini gündemde tuttu.

Piyasalarda bundan sonraki süreçte açıklanacak ekonomik verilerin ve enflasyon göstergelerinin Fed'in para politikası üzerindeki etkisi izlenecek.