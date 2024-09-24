Doların yönünü değiştirecek veri bekleniyor

BDSwiss MENA Baş Piyasa Stratejisti Mazen Salhab, Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan ABD PCE verilerinin cuma günü açıklanacağına işaret etti.

Salhab, PCE verisinde herhangi bir sürprizin ABD tahvil getirilerini etkileyebileceğini ve doların yönünü değiştirebileceğini söyledi.

“Enflasyon beklenenden düşük gelirse, tahvil getirileri düşebilir ve bu da dolar üzerinde daha fazla baskı yaratabilir” diye konuşan Salhab, "Yatırımcılar 2025'e kadar önemli faiz indirimleri beklerken, tahvil piyasaları enflasyondaki değişimlere ve Fed'den gelen sinyallere karşı hassas olmaya devam ediyor ve bu da önümüzdeki hafta hem tahvil hem de dolar performansını şekillendirecek" dedi.

2 yıllık ABD Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,591'den işlem görürken, 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi yüzde 3,784'te bulunuyor.