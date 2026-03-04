Doların yükselişi kısa vadeli olabilir

MUFG Bank analisti Lee Hardman, ABD-İran çatışmasının haftalar süreceğini ancak aylarca devam etmeyeceğini öngörerek doların son dönemdeki toparlanmasının kısa ömürlü olabileceğini belirtti. Hardman, "Bu senaryo gerçekleşirse dolar gücü yakın vadede zirve yapacak ve ikinci çeyrekten itibaren geri çekilmeye başlayacaktır" dedi.

Çatışma, petrol fiyatlarını ve ABD’nin enerji bağımsızlığı sayesinde doları destekledi. Bu durum, Fed’in faiz indirimlerini sınırladı. Ancak enerji fiyatlarının gevşemesi halinde Fed’in 2026’nın ikinci yarısında faiz indirimi için alanı olabileceği ifade edildi. Hardman ayrıca ABD’de politika belirsizliğinin yüksek kalacağını vurguladı.

Dolar endeksi (DXY), salı günü üç ayın zirvesi olan 99,683 seviyesini gördükten sonra bugün %0,2 düşüşle 98,805 seviyesine geriledi.