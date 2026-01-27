Doların zayıflığı abartıldı

TD Securities, global yatırımcıların ABD dolarını hızla terk etmekte olduğuna ilişkin endişelerin abartıldığını söyledi. Dolar 2025'te önemli ölçüde zayıflamış olsa da bu hareket daha çok yapısal kırılmadan ziyade, fazla yükseldiği seviyelerden bir düzeltmeyi temsil ediyor.

İşlemlere göre ağırlıklandırılmış olarak ABD doları geçen yıl %8 civarında düştü, büyük para birimleri karşısında ise kabaca %10'luk daha keskin bir düşüş gösterdi. Bu geri çekilme 2023 sonundan beri var olan istikrarlı bir değer kazanma trendini sona erdirdi.

Ortalamalara yakın seyrediyor

Bir araştırma bülteni yayınlayan TD, bu durumda bile değer kaybının doları sadece 2024 seviyelerine doğru götürdüğünü ve birçok para birimi karşısında uzun vadeli ortalamalarına yakın olduğunu belirtti.

Daha uzun vadeli bir perspektiften, dolar tarihsel olarak güçlü olmaya devam ediyor. İşlemlere göre ağırlıklandırılmış olarak dolar hala son 30 yılın zirvelerinde dolaşıyor ve son zamanlardaki zayıflığın güven veya statü kaybı anlamına gelmediğinin altını çiziyor.

TD Securities, 2026'da düşüşün devam etmesini ancak %3 civarında ılımlı bir gerileme olmasını bekliyor. Şirket dolar merkezli finansal sistemlerden çeşitlenmenin anlamlı ölçüde hızlandığına ilişkin fazla belirti görmüyor ve dolardan çıkış baskılarının yıkıcı olmaktan çok kademeli ve evrimsel gibi göründüğünü belirtiyor.