Doların zayıflığı devam edecek

Hollanda merkezli ABN-AMRO Bank, ABD dolarının daha zayıflamasını beklediğini açıkladı. Satın alma gücü paritesi (PPP) ve bankanın kendi temel model tahmini bu görüşlere işaret ederken, PPP'ye göre dolar, Japon yeni karşısında yaklaşık yüzde 40'lık bir aşırı değerlenmeyle fazla aşırı değerli durumda görünüyor. Bu ölçüm, ayrıca Euro karşısında yüzde 17'lik bir aşırı değerlenme anlamına da geliyor.

Tek istisna İsviçre frangı olurken, dolar bu para birimine karşı PPP bazında yüzde 19 oranında daha düşük değerde bulunuyor. GSYİH ağırlıkları kullanıldığında, PPP analizi Euro/dolar değerlemesinin 1,42 olduğunu gösteriyor.

Dolar için olumsuz

Bankanın makroekonomik temellere dayanan BEER modelindeki en son veriler, Euro/dolar'ın "temel" değerinin 1,23 olduğuna işaret ediyor. Bu, 2017'den bu yana en yüksek seviyede olurken, 2024'ün üçüncü çeyreğindeki seviyesinden de önemli ölçüde yükseldi.

ABN-AMRO, döngüsel ve yapısal faktörler nedeniyle dolarda olumsuz görüşünü sürdürüyor. Döngüsel faktörler açısından Fed'in daha uyumlu hale gelmesi bekleniyor. Başkan Trump'tan gelen daha fazla baskının ardından daha da uyumlu bir eğilim riski henüz fiyatlara yansımadı. Ayrıca daha uyumlu bir Fed, enflasyon görünümü için ideal olmazken, reel faiz oranlarının muhtemelen düşeceği ve bunun para birimi için olumsuz olduğu belirtildi.

Yapısal faktörler arasında mali açık ve cari işlemler açığının daha fazla dikkat çekeceği öngörülüyor. ABD mali açığı sürdürülemez bir yörüngede olurken, sürdürülemez mali açık ve hükümet kapanmasının yarattığı endişeler, risk primindeki artış yoluyla dolar zayıflığına katkıda bulundu.

Euro için daha olumlu

Buna karşılık banka, euro için yapıcı bir görüşe sahip oluyor. İlk olarak, ECB'nin artık para politikasını gevşetmeyeceğini öngörüyor. 2026'da daha yüksek savunma harcamaları ve Alman altyapı harcamalarının çeyreklik büyümeyi artırması muhtemel görülüyor.

Yen'in dolar zayıflığından fayda sağlaması bekleniyor. ABN-AMRO, Euro/yen’deki yüksek seviyelerin adil olmadığını değerlendiriyor ve 2026'da Euro karşısında Yen'de toparlanma, dolar karşısında ise daha büyük bir ralli bekliyor.