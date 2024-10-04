Dolar/TL bugün ne kadar? (04 Ekim 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 04 Ekim 2024 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:03 itibarıyla 34,2356'tan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,7974 TL seviyelerinde seyrediyor.