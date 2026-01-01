Dolar/TL bugün ne kadar? (1 Ocak 2026 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 1 Ocak 2026 Perşembe günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 08:27 itibarıyla 42,9664'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 50,6224 TL seviyelerinde seyrediyor.