  3. Dolar/TL yeni tarihi zirvesini gördü (14 Kasım 2025 Dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Dolar/TL, yeni tarihi zirvesine ulaştı. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 14 Kasım 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor.

Dolar/TL paritesi yeni tarihi zirvesini gördü. Dolar, erken işlemlerde Türk lirası karşısında 42,3313 düzeyine kadar yükselerek yeni tarihi zirvesine çıktı.

 

Öte yandan Euro/TL paritesi de yeni güne yükselişle başladı. Gün içerisinde 49,34 TL seviyesine kadar yükselen Euro, şu sıralarda yüzde 0,11'lik yükselişle 49,31 TL seviyesinde seyrediyor.

