Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Ekim 2026 Dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 16 Ekim 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL saat 07:17 itibarıyla 49,5369'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,6570 TL seviyelerinde seyrediyor.