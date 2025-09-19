  1. Ekonomim
  2. Dolar
  3. Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 19 Eylül 2025 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Dolar/TL bugün ne kadar? (19 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)
Takip Et

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 19 Eylül 2025 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:27 itibarıyla 41,4085'ten işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 48,8599 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (18 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişte
Dolar, Fed'in faiz kararı öncesi yükselişte
Euro zirveye göz kırptı: Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Euro zirveye göz kırptı: Dolar/TL bugün ne kadar?
ING'den dolar tahmini: Zayıf seyir sürebilir
ING'den dolar tahmini: Zayıf seyir sürebilir
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
Dolar/TL bugün ne kadar? (16 Eylül 2025 dolar - Euro fiyatları)
ING'den dolar/TL için yeni tahmin!
ING'den dolar/TL için yeni tahmin!