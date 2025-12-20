Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Aralık 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 20 Aralık 2025 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 08:10 itibarıyla 42,8044'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 50,1707 TL seviyelerinde seyrediyor.