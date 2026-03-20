Dolar/TL bugün ne kadar? (20 Mart 2026 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 20 Mart 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden Dolar/TL, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde, 44,2950'den tamamlamıştı.

Dolar/TL, saat 09.50 itibarıyla yatay seyirle 44,3150'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda Euro/TL yüzde 0,1 düşüşle 51,2960'dan, Sterlin/TL de önceki kapanışın hemen altında 59,4460'dan satılıyor.

Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artışla 99,5 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı ve ticaret üzerindeki etkilerine ilişkin gelişmeler varlık fiyatlarını etkilemeyi sürdürürken, yatırımcılar odağı dolar endeksinin seyrine ve büyük merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin haber akışına çevrildi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların sona ereceğine yönelik beklentilerin zayıflaması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısını yüksek tutarken, çatışmaların petrol fiyatlarını yükseltmesi küresel enflasyon baskılarının artabileceği endişesiyle büyük merkez bankalarına yönelik faiz indirimi beklentilerinin ötelenmesine neden oldu.

Söz konusu gelişmeler, pay piyasalarında risk iştahını zayıflatırken, tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskıyı da destekledi.

Analistler, bugün Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra yurt içinde Ramazan Bayramı tatili nedeniyle piyasaların kapalı olduğunu belirtirken, yurt dışında Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ile cari işlemler dengesinin takip edileceğini bildirdi.