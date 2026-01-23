Dolar/TL bugün ne kadar? (23 Ocak 2026 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 23 Ocak 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 43,3636'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 51,0316 TL seviyelerinde seyrediyor.