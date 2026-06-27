Dolar/TL bugün ne kadar? (27 Haziran 2026 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 27 Haziran 2026 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:11 itibarıyla 46,6647'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 53,1483 TL seviyelerinde seyrediyor.