Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 34,1429'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 38,3258 TL seviyelerinde seyrediyor.