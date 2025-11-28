Dolar/TL bugün ne kadar? (28 Kasım 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 28 Kasım 2025 Cuma günü dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:10 itibarıyla 42,4997'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 49,3123 TL seviyelerinde seyrediyor.