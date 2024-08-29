Dolar/TL bugün ne kadar? (29 Ağustos 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:05 itibarıyla 34,1053'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,9784 TL seviyelerinde seyrediyor.