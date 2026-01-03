Dolar/TL bugün ne kadar? (3 Ocak 2026 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:25 itibarıyla 43,0305'ten işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 50,4642 TL seviyelerinde seyrediyor.