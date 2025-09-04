Dolar/TL bugün ne kadar? (4 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 4 Eylül 2025 Perşembe günü dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:20 itibarıyla 41,1666'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 48,1337 TL seviyelerinde seyrediyor.