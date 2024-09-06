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Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Eylül 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte 6 Eylül 2024 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...

Haber Merkezi
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Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Eylül 2024 Dolar - Euro fiyatları)
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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:04 itibarıyla 33,9766'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,8274 TL seviyelerinde seyrediyor.

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