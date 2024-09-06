Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Eylül 2024 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 6 Eylül 2024 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:04 itibarıyla 33,9766'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,8274 TL seviyelerinde seyrediyor.