Dolar/TL bugün ne kadar? (6 Mart 2026 Dolar - Euro fiyatları)
Yatırımcılar ve vatandaşların iç ve dış piyasaya hakim olmak için yakından takip ettiği altın ve döviz kurundaki son ve güncel veriler merak ediliyor. Peki, Dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel Dolar fiyatları ne? İşte 6 Mart 2026 Cuma gününe ilişkin döviz kuru fiyatları...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 6 Mart 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...
Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?
Dolar/TL saat 07:12 itibarıyla 44,0752'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 51,2763 TL seviyelerinde seyrediyor.