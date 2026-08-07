Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Ağustos 2026 Dolar - Euro fiyatları)

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Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 7 Ağustos 2026 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:18 itibarıyla 47,7134'den işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 55,0306 TL seviyelerinde seyrediyor.