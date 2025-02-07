Dolar/TL bugün ne kadar? (7 Şubat 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 7 Şubat 2025 Cuma günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 07:08 itibarıyla 35,9999'dan işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 37,4066 TL seviyelerinde seyrediyor.