Dolar/TL bugün ne kadar? (8 Eylül 2025 Dolar - Euro fiyatları)

Ekonomik ve finansal kararlar üzerinde önemli etkilere sahip olan Dolar ve Euro'nun bugünkü fiyatlarını öğrenmek isteyenler arama motorlarında "Euro kaç TL?" ve "1 Dolar kaç TL?" gibi soruları aratıyor. İşte 8 Eylül 2025 Pazartesi günü Dolar ve Euro fiyatları...

Dolar/TL ve Euro/TL bugün ne kadar?

Dolar/TL saat 08:20 itibarıyla 41,2665'ten işlem görürken Euro ise aynı saat itibarıyla 48,4107 TL seviyelerinde seyrediyor.